Javier Martinez “stanco mentalmente e fisicamente”: la rivelazione

Javier Martinez continua ad essere seguitissimo dai fans in rete nonostante la partecipazione al Grande fratello avvenuta oltre un anno fa. Il pallavolista argentino sta attraversando un momento non molto semplice con la sua squadra, la Terni volley academy, dove milita dalla scorsa estate. Anche la scorsa domenica 8 febbraio, il compagno di Helena Prestes ha rimediato una nuova sconfitta contro una squadra di Castellana Grotte nonostante un’ottima prestazione personale. Un momento difficile di cui ne ha parlato anche il padre dell’ex gieffino. Mariano Martinez ha pubblicato il seguente messaggio sotto ad una fanpage del figlio su Instagram: “Russo mi ha detto “Papà, Javi è molto stanco fisicamente e mentalmente””. L’uomo ha quindi aggiunto: “Non molla mai e sotto pressione gioca meglio. Sta portando la squadra sulle spalle e tutti i ragazzi lo rispettano.”

Javier Martinez, momento non facile con la Terni volley academy

Javier Martinez non starebbe vivendo un momento facile con la Terni volley academy secondo quanto trapelato dal padre. In effetti, la squadra ternana sta navigando in cattive acque, tanto da rischiare la retrocessione diretta a causa delle diverse sconfitte ottenute nel campionato di A3. Nonostante il recente cambio di allenatore, il team ha rimediato una nuova sconfitta, tanto che oggi si trovano negli ultimi posti della classifica. Riuscirà lo schiacciatore argentino ad evitare che la Terni volley academy venga retrocessa? Non resta che attendere le prossime settimane.