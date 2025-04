Javier Martinez spiazza i fan nella notte: “Sono rimasto con te”, di chi parla?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez è stato trai protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello, conclusasi quasi un mese fa sui teleschermi di Canale 5 con la vittoria di Jessica Morlacchi. Durante il programma, il pallavolista argentino si è messo in luce per il suo grande self control e per i suoi vari flirt che sono terminati quando si è follemente innamorato di Helena Prestes dopo una lunga conoscenza. La coppia stata vivendo un momento d’oro, tanto da apparire sempre più complici e innamorati come dimostrano alcuni foto e video presenti sui loro rispettivi social. Nella giornata di ieri, però, Javier Martinez ha spiazzato tutti i suoi fan per una storia postata sul suo profilo Instagram nel cuore della notte. Il pallavolista argentino ha postato una foto a petto nudo con la cagnolina di Helena Prestes Amy ai suoi piedi con la seguente didascalia: “E quindi rimango con te?”.

Javier Martinez è rimasto solo con la cagnolina di Helena Prestes: il post divertente su Instagram

Ieri notte Javier Martinez ha sorpreso i fan con una storia postata sul suo profilo Instagram, dov’è seguito da molte persone. L’uomo ha pubblicato una foto insieme alla cagnolina per rivelare di essere rimasto solo con lei visto che Helena Prestes è fuori dall’Italia per impegni di lavoro. Una igs che ha suscitato la reazione divertita da parte dei suoi fan. Proprio la modella brasiliana si trova attualmente ad Amsterdam in Olanda per prendere parte ad un evento di un noto brand d’abbigliamento italiano. In questa occasione, la seconda classificata del Grande Fratello ha avuto modo d’incontrare un DJ famosissimo in tutto il mondo. Si tratta di Martin Garrix, che era presente all’evento in veste di ospite musicale e come testimonial del brand.