Helena Prestes e Javier Martinez fanno marcia indietro: “Serve stabilità”, la rivelazione

Helena Prestes e Javier Martinez sono stati ospiti della puntata di Verissimo andata in onda il 15 febbraio sui teleschermi di Canale 5. In questo frangente, la coppia ha festeggiato un anno di storia d’amore con i telespettatori del programma condotto da Silvia Toffanin. Gli Helevier – così si fanno chiamare in rete – hanno svelato qualche progetto per il futuro. La modella brasiliana ed il pallavolista argentino della Terni volley Academy hanno raccontato di aver intenzione di sposarsi ed allargare la famiglia ma non subito. Javier Martinez ha dichiarato ai microfoni di Verissimo: “Sicuramente arriverà il momento giusto. In questo momento ci sono cose da sistemare a livello di case, quando si fa un passo così importante bisogna avere una certa stabilità.” Il compagno di Helena Prestes ha concluso: “Prima di farci prendere troppo dalla passione e dalla voglia di prendere tutto di petto vogliamo capire dove stare”.

Helena Prestes e Javier Martinez fanno marcia indietro sull’allargare subito la famiglia

La coppia nata al Grande fratello sembra aver fatto marcia indietro dopo che in alcune interviste erano apparsi subito pronti ad allargare la famiglia. Proprio in un’intervista rilasciata alcuni mesi fa al settimanale Chi, Javier Martinez e Helena Prestes avevano dichiarato di star provando ad avere un bambino. Il pallavolista argentino aveva ammesso: “Qui non si contano i follower non li abbiamo mai contati ma si contano le lune. “ A distanza di tempo, la coppia sembra aver accantonato per il momento tale desiderio, desiderosi di avere prima una certa stabilità come raccontato a Verissimo.