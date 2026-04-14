Javier Martinez sorprende: “C’è da imparare da Helena Prestes”, la rivelazione

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Javier Martinez ha sorpreso i fans con una diretta su Tiktok. Il pallavolista argentino oltre a parlare dei suoi progetti futuri ha raccontato qualche retroscena in merito alla storia d’amore con Helena Preses, che ha conosciuto nel corso del Grande Fratello 2024. Il 31enne ha spiegato che nella sua abitazione parlano italiano anche se capita di usare anche lo spagnolo, che entrambi padroneggiavo. Javier Martinez ha quindi aggiunto: “spesso parlo spagnolo con lei, anche se non è il primo imput. Parla cinque lingue, questa è una cosa invidiabile. Da quel punto di vista è velocissima, ti può rispondere in inglese, francese, portoghese e italiano subito. C’è solo da imparare da lei.” L’uomo ha elogiato le qualità della compagna, della quale ha dimostrato di essere innamoratissimo.

Javier Martinez è geloso di Helena Prestes

Sempre nel corso della diretta social, Javier Martinez ha toccato l’argomento della gelosia. Il pallavolista in forza alla Terni volley academy ha ammesso di essere geloso di Helena Prestes. L’uomo ha dichiarato: “Direi di sì, non voglio nascondermi dietro ad un dito. Penso che tutto il mondo è geloso dal momento che è innamorato, tutti siamo gelosi è impossibile non esserlo. Chi dice che non è geloso, mente, bisognerebbe essere un po’ gelosi della persona che si ama. E’ normale”. La storia degli Helevier – così si fanno chiamare dei fans – procede a gonfie vele nonostante siano molto spesso distanti a causa di impegni di lavoro.