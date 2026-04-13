Javier Martinez, retroscena sulla storia con Helena Prestes: cosa ha detto l’ex gieffino

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Helena Prestes e Javier Martinez sono tra le coppie nate nell’ultimo Grande fratello condotto da Alfonso Signorini sui teleschermi di Canale 5. Lo schiacciatore argentino della Terni volley academy e la modella influencer stanno insieme da ormai un anno. In queste ore, il 31enne di Cordoba ha deciso di fare una diretta nel suo profilo Tiktok dove erano collegati quasi 7 mila urenti. In questo frangente, l’uomo ha raccontato un retroscena sulla storia d’amore con Helena Prestes, rispondendo ad una domanda di un utente. A chi gli chiedeva se fosse geloso, Javier Martinez ha dichiarato le seguenti parole: “Direi di sì, non voglio nascondermi dietro ad un dito. Penso che tutto il mondo è geloso dal momento che è innamorato, tutti siamo gelosi è impossibile non esserlo. Chi dice che non è geloso, mente, bisognerebbe essere un po’ gelosi della persona che si ama. E’ normale”

Javier Martinez ammette di essere geloso di Helena Prestes

Javier Martinez ha ammesso di essere geloso di Helena Prestes, con la quale ha una storia d’amore da ormai diverso tempo. Nel corso di una diretta social, l’uomo ha spiegato: “Sono più geloso io di lei. Lei è più contenuta, non lo fa vedere troppo.” Il pallavolista argentino e la fidanzata sono lontani da una settimana per impegni di lavoro. La modella influencer si è recata prima a Monte Carlo, invitata dal brand che sponsorizza il Master 1000 di tennis e poi a Tarifa in Spagna dove ha avuto modo d’intervistare il campione del mondo italiano di kitesurf Lorenzo Casati.