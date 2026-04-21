Javier Martinez saluta Terni: arriva un gesto dell’ex gieffino

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Javier Martinez continua a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano. Grazie alla partecipazione al Grande fratello ed il suo ritorno alla pallavolo, il pallavolista argentino ha saputo fidelizzare una nutrita fanbase. La scorsa domenica, il 31enne ha concluso la sua avventura alla Terni volley academy dopo appena una stagione. L’ex gieffino ha deciso di lasciare la cittadina umbra per trasferirsi nel Nord Italia con Helena Prestes. Proprio a fine partita, Javier Martinez ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al suo addio a Terni. Intervistato da Tele Galilelo, l’uomo ha dichiarato: “a Terni lascio un pezzo di cuore, è una città che mi ha accolto a braccia aperte. Una città fantastica, molto sportiva con noi e la Ternana. Porto via il calore della gente e tutte le persone che sono venute a sostenerci da tutte le parti d’Italia.”

Javier Martinez, dubbio sul suo futuro nella pallavolo

Il pallavolista argentino si appresta ad una nuova avventura a Lecco, dove si trasferirà insieme ad Helena Prestes. In questi giorni, Javier Martinez e la compagna stanno ultimando gli scatolini in vista del trasferimento in pianta stabile nella cittadina lombarda. Ancora dubbi, invece, sul futuro professionale dell’ex gieffino come rivelato da lui stesso. L’uomo ha dichiarato: “ci sono tante cose in ballo tra cui la pallavolo, ormai ho 31 anni e devo anche iniziare a valutare tante cose. La pallavolo sicuramente è sul piano di valutazione, speriamo di avere le idee più chiare. Forse tra qualche settimana, tra qualche mese. Non è detto che smetto, non è detto che smetto in A3. Però vediamo“