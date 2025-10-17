Javier Martinez, retroscena sulla storia con Helena Prestes: “Dopo il Grande Fratello…”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Javier Martinez sono tra le coppie più apprezzate della scorsa edizione del Grande Fratello. Gli Helevier hanno raggiunto un discreto successo grazie alla partecipazione al noto reality show di Mediaset dove hanno raggiunto entrambi le fasi finali. In questi giorni, la coppia è finita al centro dell’attenzione per alcune dichiarazioni rilasciate al settimanale Chi. In particolare, lo schiacciatore argentino del Terni Volley Academy ha svelato un retroscena riguardante la sua storia con la modella brasiliana avvenuto dopo l’uscita dalla porta rossa. Javier Martinez ha dichiarato le seguenti parole: “Siamo a uno step successivo, sicuro. Una volta usciti dalla Casa del Grande fratello eravamo ancora un po’… ci stavamo conoscendo. Adesso abbiamo deciso di mettere basi più solide e la casa più casa è una semplice conseguenza”.

Javier Martinez e Helena Prestes: ecco dove vivono

Gli Helevier sono andati a vivere a Terni per motivi di lavoro di lui. Javier Martinez è stato ingaggiato dalla squadra locale per disputare il campionato di volley in partenza a fine mese. La coppia ha preso alloggio in una villetta con un giardino come riportato dal settimanale diretto da Alfonso Signorini. Una nuova sistemazione da quella iniziale per la coppia, che aveva in principio optato per un appartamento con terrazza. Proprio Helena Prestes aveva rivelato nel corso di una diretta social di essere stata costretta ad abbandonare l’abitazione a causa della sua cagnolona che non era ben accetta dai condomini.