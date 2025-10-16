Dove vivono Helena Prestes e Javier Martinez: tutto sulla casa dei due ex gieffini

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Javier Martinez sono tra le coppie più amate dello spettacolo italiano. I due hanno raggiunto una grande popolarità quando hanno preso parte alla scorsa edizione del Grande fratello, vinta da Jessica Morlacchi. Dopo un’estate in giro per l’Italia, la coppia ha deciso di andare a vivere a Terni. Il pallavolista argentino è stato ingaggiato dalla squadra locale di pallavolo che disputerà da fine mese il campionato di A3. A rivelare qualche dettaglio sulla nuova abitazione degli Helevier è arrivato il settimanale Chi che ha passato una giornata con loro. Nel trafiletto presente sul loro sito si legge: “ci ritroviamo davanti a una villetta, con tanto di scatoloni e profumo di casa nuova.

C’è un sole fantastico e un giardino pieno di sole. E con Helena Prestes e Javi Martinez basta una sedia di plastica per trasformare tutto in set.“

Helena Prestes e Javier Martinez vivono in una villa a Terni

Gli Helevier sono andati a vivere in una villetta con tanto di giardino a Terni, città dove lui si è trasferito per motivi di lavoro. Una nuova sistemazione diversa da quella iniziale come rivelato da Helena Prestes in una diretta fatta nel suo profilo Tiktok. In quel frangente, la modella brasiliana aveva detto di essere stata costretta a lasciare l’abitazione attuale poiché la sua cagnolona non era ben voluta dal condominio. La compagna di Javier Martinez aveva aggiunto che aveva già trovato una nuova sistemazione più grande e più bella, apparendo molto euforica.