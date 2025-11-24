Helena Prestes argentina per amore: il gesto che non è passato inosservato ai fans

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes è stata tra le concorrenti più apprezzate della scorsa edizione del Grande Fratello. La modella brasiliana ha raggiunto la finale prima di essere eliminata da Jessica Morlacchi, a cui è andata la vittoria. Un’esperienza che le ha dato oltre alla grande popolarità anche l’amore. Da nove mesi, la 35enne ha una storia d’amore con Javier Martinez. Proprio gli Helevier sono una delle coppie più chiacchierate in questo momento. Ieri 23 novembre, Helena Prestes si è recata al palazzetto di Terni per fare il tifo per il compagno, alle prese con una partita molto complicata con la capolista del suo girone di A3. In alcuni video e foto pubblicati in rete si vede la donna tifare lo schiacciatore argentino sugli spalti insieme alla sorella Mariana ed il nipote Levi.

Helena Prestes beccata a bersi del mate durante la partita di Javier Martinez

La modella brasiliana è stata tra le protagoniste indirette della partita di ieri 23 novembre di Javier Martinez. In questo frangente, Helena Prestes ha dimostrato di aver assorbito le abitudini del suo compagno. Tutto è iniziato quando Mariana Prestes ha pubblicato una storia su Instagram in cui si vede la sorella bersi del mate, una bevanda che sono soliti bere gli argentini. Neanche a dirlo, il gesto ha scatenato la reazione del popolo social. Un utente su X, il vecchio Twitter ha scritto: “Ormai è diventata argentina per amore” mentre un altro ha scritto “Così argentina.” Insomma, gli Helevier continuano ad essere protagonisti dentro e fuori dal campo.