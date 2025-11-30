Helena Prestes, il pubblico la difende dagli attacchi social: “Quando reagisci stranamente…”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes continua ad essere seguitissima sui social a distanza di parecchi mesi dalla sua partecipazione al Grande Fratello dove ha trovato il successo e l’amore. In questi ultimo giorni, la modella brasiliana è rimasta vittima di diversi attacchi social. Beatrice Luzzi intervistata da Fanpage ha ritenuto sbagliata la decisione della donna di aprire una wishlist per i regali di Natale su Amazon, definendola cinica come lo era stata nella casa di Cinecittà. Alcuni hater, invece, hanno giudicato il modo per come conduce il suo canale esclusivo su Instagram. La donna è stata quindi difesa dal popolo social che la segue con grande passione. Un utente su Facebook ha scritto in difesa dell’ex gieffina: “Picchiano il lupo finché non gli morde poi dicono che è cattivo!! E così sono molte persone, ti fanno del male e quando reagisci stranamente il cattivo sei tu!!!! Tu sei una donna fantastica Helena Prestes continua a decidere tu della tua vita e di quello che è meglio per te e Javier, voi non avete bisogno dei consigli di nessuno”.

Helena Prestes risponde agli attacchi social con un video su Tiktok

Proprio la modella brasiliana ha voluto rispondere agli attacchi social e non solo. Helena Prestes ha pubblicato un video su Tiktok che è sembrata una frecciatina a tutte quelle persone che l’hanno criticata in questo ultimo periodo. La compagna di Javier Martinez ha scritto: “Quando dicono che i soldi possono comprare la felicità, eccomi qua a comprare ogni tipo di felicità perché lavoro duro e me lo merito ca..o”. Nel frattempo, la 35enne ha raggiunto Roma per prendere parte ad un evento. La donna ha inaugurato una nuova spa nella Capitale alla presenza di alcuni volti conosciuti dello spettacolo come trapelato in alcune storie pubblicate in rete.