Helena Prestes: “abbiamo un sacco di pressioni”, la rivelazione dell’ex gieffina

Helena Prestes continua a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano. La donna si è lasciata andare a delle confessioni sui social dov’è molto attiva. La 35enne di San Paolo ha dato la propria opinione in merito al documentario su America’s Next top model appena uscito su Netflix. Il film rivela alcuni retroscena mai finora rivelati del programma cult degli anni 2000 condotto dalla top model Tyra Banks. A distanza di pochi giorni dal lancio nel mondo, ecco che Helena Prestes ha voluto fare un commento su quanto visto, scrivendo su X: “Credo di aver capito il punto del documentario/serie di American Next Top Model. Non l’ho ancora finito di guardare, ma voglio solo chiarire una cosa. Fare la modella non è facile, anche se le cose sono cambiate.”

Helena Prestes e quella rivelazione sulla carriera da modella

La compagna di Javier Martinez ha fatto una rivelazione inedita in merito alla sua carriera da modella. Helena Prestes ha scritto in un post apparso nel suo profilo X: “Abbiamo la pressione di essere magre e molta pressione per ogni lavoro, perché ogni cliente vuole qualcosa di diverso, quindi giochi con le tue emozioni ogni giorno.” L’ex gieffina è una modella affermata. Nel corso degli anni, la 35enne di San Paolo è stata protagonista di diverse campagne pubblicitarie e di alcune sfilate che l’hanno portata a girare il mondo.