“Javier Martinez non ti sopporta più”: la risposta di Helena Prestes all’hater

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La storia d’amore tra Helena Prestes e Javier Martinez va avanti da un anno dopo essersi conosciuti nella casa del Grande Fratello. La modella brasiliana e il pallavolista argentino sono spesso distanti per impegni di lavoro. La donna si trova in Spagna per una vacanza-lavoro mentre il compagno è rimasto in Italia, impegnato con la Terni volley academy, in cui milita dall’anno scorso. Una lontananza che spesso si tramuta in attacchi ingiusti verso la coppia da parte degli haters. In particolare, un leone da tastiera ha scritto questo commento sotto un post di Helena Prestes su Instagram: “invece di scrivere stupidaggini su Twitter, trovati una dogsitter invece di usare Javier Martinez. Quando sei a Terni sei sempre mezza morta, mal di schiena, incubi, poi parti e rinasci ma perché non lo molli? Tanto nemmeno lui ti sopporta più.”

Helena Prestes risponde all’attacco dell’hater

L’attacco del leone da tastiera non è passato inosservato ad Helena Prestes, che ha deciso di rispondere con la sua solita ironia. La modella influencer ha scritto: “Ce l’ho già una dogsitter ne ho tipo cinque diverse. Una di loro è la tua cugina non te l’ha detto?”. Solo pochi giorni fa, l’ex gieffina era finita sotto accusa da parte di un hater, che l’aveva accusata di usare la beneficenza per fare hype. In quell’occasione, la 35enne di San Paolo aveva replicato: “Non sto qui a postare il lavoro grosso che ho fatto durante la pandemia. Sono qui soltanto per rispetto alle persone che hanno donato durante quella live“