Helena Prestes sotto accusa: “la beneficenza si fa in silenzio”, la replica dell’ex gieffina

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Helena Prestes continua a tenere alta l’attenzione mediatica. In queste ore, l’ex concorrente del Grande fratello 2024 è rimasta vittima di un attacco social. Tutto è iniziato quando la donna ha pubblicato un post nel suo profilo X dove ha annunciato di aver devoluto le donazioni ricevute durante le sue dirette Tiktok ad un orfanotrofio di Bali. Un gesto lodevole che ha suscitato anche alcune critiche. In particolare, un utente ha commentato in questo modo il comunicato pubblicato da Helena Prestes sul vecchio Twitter: “La beneficenza si fa in silenzio non per ottenere due followers in più.” Parole che non hanno lasciato indifferente la compagna di Javier Martinez, che ha deciso d’intervenire.

Helena Prestes replica a chi l’ha accusata di usare la beneficenza per ottenere hype

L’influencer brasiliana ha replicato a chi l’ha accusata di aver usato la beneficenza per ottenere hype. Helena Prestes ha scritto: “Non sto qui a postare il lavoro grosso che ho fatto durante la pandemia. Sono qui soltanto per rispetto alle persone che hanno donato durante quella live invece tu dovresti pensare prima di parlare perché mi sembri che non sei lucido e non rifletti prima di parlare.” La compagna di Javier Martinez ha reso noto di aver devoluto 500 euro ad un orfanotrofio di Bali. Una bella iniziativa che è stata appoggiata fortemente dai suoi sostenitori.