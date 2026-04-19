Javier Martinez non riesce nell’impresa: “Non è andata…”, amara delusione per l’ex gieffino

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Amara delusione per Javier Martinez. L’ex gieffino ha ottenuto una nuova sconfitta con la Terni volley academy, che ha decretato la sua retrocessione dal campionato di A3 in cui era iscritta dallo scorso anno. Il pallavolista argentino insieme ai suoi compagni di squadra non hanno potuto fare niente contro Savigliano, che ha vinto con un netto 3 set a zero in casa del Terni. Una stagione, quella della squadra ternana, che aveva visto Javier Marrtinez assoluto protagonista nonostante i risultati negativi ottenuti. L’uomo ha totalizzato oltre 400 punti, il doppio rispetto ai suoi compagni. Numeri che purtroppo non sono bastati per portare la Terni volley academy alla salvezza.

Javier Martinez è retrocesso con la Terni volley academy

Javier Martinez insieme alla Terni volley academy sono retrocessi di categoria dopo una stagione deludente in A3. Proprio il pallavolista argentino ha rilasciato un’intervista a Tele Galileo dove ha parlato della pesante sconfitta rimediata in casa. Il compagno di Helena Prestes ha dichiarato le seguenti parole: “Purtroppo non è andata come ci aspettavamo. Onore all’avversario, erano più forti di noi l’hanno dimostrato questa sera.” L’uomo ha quindi fatto i complimenti ai suoi compagni che non hanno mai mollato nonostante le difficoltà nel corso di tutta la stagione. Il pallavolista ha concluso: “cerco di guardare il bicchiere mezzo pieno, questi ragazzi meritano tanto ci sono alcuni che hanno un futuro brillante”