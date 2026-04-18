Helena Prestes concorrente di The Fifty: tutto quello che c’è da sapere sul nuovo reality show

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Helena Prestes tornerà preso in televisione come concorrente di un nuovo reality show. Dopo l’esperienza di successo al Grande fratello, la modella brasiliana sarà protagonista di The Fifty, il nuovo programma in uscita prossimamente su Amazon Prime Video. La donna insieme ad altri 49 concorrenti provenienti dal mondo dello spettacolo si sfideranno in prove fisiche e mentali all’interno di un’ Arena sotto gli occhi di un Leone. I concorrenti che vinceranno le sfide potranno mandare a rischio eliminazione i perdenti. 10 episodi in totale che vedranno Helena Prestes insieme ad altri volti tv come Francesca Cipriani, Shaila Gatta ed Edoardo Tavassi sfidarsi per vincere un montepremi finale in buoni acquisto che verrà devoluto ad uno spettatore di The Fifty. Il pubblico potrà puntare sul loro concorrente preferito votandolo attraverso un codice che apparirà sui loro schermi.

Helena Prestes insieme Shaila Gatta e Antonella Elia a The Fifty

The fifty è pronto a sorprendere il pubblico italiano come ha fatto in passato The Traitors con la conduzione di Alessia Marcuzzi che è già stato confermato per una seconda edizione. Ma chi gareggerà insieme ad Helena Prestes? Tra i concorrenti che prenderanno parte al reality show ci saranno Paola Caruso, Antonella Elia, Eva Grimaldi e Shaila Gatta dal Grande fratello ma anche Valerio Scanu, Drusilla Gucci, Clizia De Rossi, Federico Fashion Style e Lucrezia Borlini. Inoltre ci saranno Nozzolino, Eva Giusti, Simone Dell’Agnello, La Giss ma anche Tony Renda, Jenny Guardiano, Alessia Pascarella, Matteo Diamante e Maika Randazzo da Temptation Island. Infine sono attesi anche Gianmarco Zagato, Nicole Pallado, Giulia Sara Salemi, Valerio Mazzei, Sespo e Il Musazzi.