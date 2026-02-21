Javier Martinez mostra il fisico da paura sui social: la reazione di Helena Prestes

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez è stato tra i grandi protagonisti del Grande fratello 2024 dov’è arrivato alle fasi conclusive. L’uomo è tornato a far parlare di sé non per le sue prodezze sul campo di pallavolo ma per la pubblicazione di un nuovo post nel suo profilo Instagram dove ha oltre 300 mila utenti. Il pallavolista argentino oggi in forza alla Terni volley academy ha pubblicato una sua foto che ha letteralmente scatenato i fans. Nell’immagine si vede Javier Martinez mostrare il suo corpo scultoreo con la seguente didascalia:“Emozionato per quello che arriverà”. Neanche a dirlo, la foto ha raggiunto in breve tempo più di 17 mila like e scatenato la reazione sia dei fans che di Helena Prestes, con il quale il 30enne argentino ha una storia d’amore da ormai un anno dopo essersi conosciuti nella Casa più famosa d’Italia.

Helena Prestes ha definito illegale la foto di Javier Martinez

Helena Prestes ha apprezzato particolarmente la foto pubblicata da Javier Martinez sul suo profilo Instagram. La modella brasiliana ha lasciato diversi commenti come questi: “ancora qua” e “chi è ancora rimasto qua?”. Non contenta, la donna ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram in cui compare la foto del fidanzato con il seguente commento. “E’ illegale”. Nel frattempo, il 30enne argentino è reduce da una nuova sconfitta in campionato con la Terni volley academy nonostante un’ottima prestazione personale. Ieri 21 febbraio, l’uomo ha disputato una nuova partita contro una squadra di Reggio Calabria che ha avuto esito negativo. Ora la salvezza per il team di Terni si fa sempre più difficile.