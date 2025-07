Javier Martinez mostra gli addominali: la foto fa impazzire i suoi fan

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez ha ottenuto popolarità nel corso dell’ultima edizione del Grande Fratello, vinta da Jessica Morlacchi su Helena Prestes. Il pallavolista argentino si è messo in mostra per il suo grande self control e per la sua storia d’amore con la modella brasiliana, con la quale fa coppia fissa da cinque mesi. Proprio l’uomo ha fatto impazzire i suoi fan nella giornata di ieri 8 luglio. Javier Martinez ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram, che vanta oltre 400 mila followers. In essa, il 30enne di Corboda è disteso su di un letto di un hotel con gli addominali in bella vista. L’uomo ha corredato il tutto con la seguente didascalia: “Buongiorno alla buon’ora.” Il fidanzato di Helena Prestes continua a far parlare di sé dopo essersi reso protagonista di una partita a beach volley sulla spiaggia di Rimini per un evento di beneficenza organizzato da Carlton Myers.

Javier Martinez ha tolto il segui ad Ilaria Galassi

Proprio Javier Martinez è finito al centro dell’attenzione per un gesto social silenzioso ma molto potente avvenuto nei giorni scorsi. Il pallavolista argentino ha preso le difese da Helena Prestes. Tutto è iniziato quando Ilaria Galassi ha pubblicato un post su Instagram dove prendeva in giro la wish list di Amazon aperta dalla modella in occasione del suo compleanno che avverrà il prossimo 16 luglio. Di qui, la reazione del 30enne di Cordoba che ha tolto il segui all’ex componente delle Non è la Rai. Nel frattempo, l’uomo si gode la sua storia con la compagna. Proprio ieri 8 luglio la coppia ha condiviso una storia su Instagram in cui si esercitano col pallone da pallavolo, apparendo complici e innamorati.