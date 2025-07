Helena Prestes in versione pallavolista conquista i fan: il video con Javier Martinez

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes continua a far parlare di sé a distanza di tre mesi dalla fine del Grande Fratello dove si è piazzata in seconda posizione. La modella brasiliana si trova attualmente a Milano dopo aver fatto una breve sosta a Macerata a casa del fidanzato. La donna ha festeggiato con Javier Martinez i cinque mesi di relazione. Per l’occasione, l’ex concorrente ha postato un video ironico sul suo profilo Tiktok per celebrare la ricorrenza mentre il suo compagno una storia su Instagram. In essa, il pallavolista argentino ha mostrato il viso sorridente di Helena Prestes mentre mangia delle patatine fritte con la seguente didascalia: “con annessa cenetta romantica.” La coppia ha dimostrato di essere molto unita dopo essersi conosciuta nel programma condotto da Alfonso Signorini.

Helena Prestes a lezione di pallavolo da Javier Martinez

Nel frattempo, Helena Prestes è tornata a far parlare di sé per un video che ha postato nelle sue storie di Instagram nella giornata di ieri 7 luglio. In esso, la modella brasiliana colpisce un pallone da pallavolo sotto gli occhi attenti di Javier Martinez. La donna ha dimostrato di essere una perfetta pallavolista alle prime armi. L’ex concorrente del Grande Fratello è una grande appassionata di sport. Infatti da ragazzina ha praticato basket in Brasile prima di intraprendere la professione come modella che l’ha portata a salire sulle passerelle di tutto il mondo e dei stilisti più importanti. La donna inoltre pratica kite surf, paracadutismo ed è una maestra di yoga. Insomma, la brasiliana ha dimostrato di essere una forza della natura in continuo movimento.