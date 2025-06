Javier Martinez, messaggio criptico sui social dopo il caos Helena Prestes-Carlo Motta

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez è stato indubbiamente tra i protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello. L’uomo si è messo in mostra per il suo self control e per la nascita della storia con Helena Prestes. In queste ultime ore, il pallavolista argentino è finito al centro di un caos mediatico a causa della modella brasiliana e di Carlo Motta. Proprio quest’ultimo ha fatto alcune dichiarazioni nel suo profilo Instagram, in cui ha rivelato di aver rivisto Helena Prestes dopo l’esperienza al Grande Fratello per fare kite surf. Parole che hanno scatenato la reazione sia della sua ex fidanzata che degli utenti in rete. Molto utenti su X hanno accusato la donna di aver tradito Javier Martinez, tornando a frequentarsi con l’ex fidanzato. Insinuazioni che sono state subito smentite dalla donna, la quale ha postato alcune foto su Instagram insieme al pallavolista argentino conosciuto al Grande Fratello.

Javier Martinez risponde agli haters sui social

A distanza di alcune ore, il pallavolista argentino ha deciso di rompere il silenzio. L’uomo ha sentito telefonicamente Biagio D’Anelli, il quale ha dichiarato nel suo profilo Instagram le seguenti parole: “ieri sono stato più di venti minuti al telefono con Javier Martinez, e per solidarietà maschile dico soltanto che è un gran signore. Scoprirete il perché, sarà lui a dirvi i motivi se deciderà di farlo. E’ un gran signore per come si sta comportando e per quello che ha scoperto”. Il fidanzato di Helena Prestes ha commentato il post dell’esperto di gossip per poi pubblicare un messaggio criptico sui social. Il 30enne argentino ha pubblicato un meme per rispondere agli haters che cita in questo modo: “Io vedendo gli haters abbaiare”. L’uomo è stato spesso preso di mira da attacchi gratuiti sui social e questa volta dopo settimane di silenzio ha deciso di intervenire.