Helena Prestes ha rivisto l’ex Carlo Motta? La reazione di Javier Martinez

Helena Prestes è stata l’indiscussa protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello. In queste ultime ore, la donna è finita al centro del gossip per delle dichiarazioni rilasciate dal suo ex fidanzato Carlo Motta. Tutto è iniziato quando il modello ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram, dove ha fatto intendere di essersi visto la modella brasiliana. L’uomo ha scritto: “A causa delle continue offese che ricevo nei commenti per non aver smentito certe voci sul fatto che mi frequento con Helena Prestes, mi vedo costretto a confermare che tali voci sono vere. Ci siamo visti in diverse occasioni per fare kite, dopo la fine del Grande Fratello. Abbiamo un buon rapporto e non ho nulla contro la sua attuale relazione. Inoltre è assolutamente falso che le ho mandato dei fiori.” Parole che hanno scatenato la reazione dell’ex gieffina, il quale ha scritto un post sul suo profilo X.

Javier Martinez rompe il silenzio sulle voci su Helena Prestes e l’ex Carlo Motta

La modella brasiliana ha scritto in questo modo su X: “Per rispetto della famiglia di Carlo Motta, non ci sono problemi tra noi. Lui è una brava persona, non merita di stare in mezzo ai vostri commenti”. Finita qui? No, perché tali dichiarazioni hanno scatenato un vero e proprio caos mediatico. Molti utenti hanno accusato Helena Prestes di aver tradito Javier Martinez con l’ex. A distanza di alcune ore dal fatto, il pallavolista argentino ha avuto modo di parlare telefonicamente con Biagio D’Anelli. Il noto esperto di gossip ha affermato che il 30enne si sarebbe comportamento da gran signore, tanto da dichiarare: “ieri sono stato più di venti minuti al telefono con Javier, e per solidarietà maschile dico soltanto che è un gran signore. Scoprirete il perché, sarà lui a dirvi i motivi se deciderà di farlo. E’ un gran signore per come si sta comportando e per quello che ha scoperto”.