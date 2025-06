Helena Prestes incanta in bikini: le curve da urlo scatenano i fan

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes è stata la protagonista indiscussa di queste ultime settimane. La modella brasiliana è finita al centro del gossip per alcune voci di tradimento dopo le dichiarazioni dell’ex fidanzato di lei che aveva dichiarato in un’intervista di averla incontrata in più di un’occasione dopo il Grande Fratello. Rumors seccamente smentiti dall’ex gieffina con un comunicato diramato su Instagram dove ha ribadito di amare Javier Martinez. Nel frattempo, Helena Prestes ha lasciato Milano per prendere parte ad un’esperienza da sogno in Sicilia insieme a Giulia Calcaterra ed un noto brand di vestiti italiano. La donna si è fatta immortalare mentre si tuffa, pratica wakeboard e scatta alcune foto per il brand a bordo di un veliero. La modella brasiliana sembra aver ritrovato il sorriso dopo le polemiche degli ultimi giorni.

Helena Prestes ha già superato la prova costume: curve da urlo fanno impazzire i social

Nel frattempo, Helena Prestes è tornata sui social, dove ha pubblicato un post che ha scatenato i suoi fan. La modella brasiliana ha postato alcune foto in bikini che hanno messo in mostra le sue curve da urlo. La 34enne ha superato la prova costume a pieni voti nonostante l’estate sia iniziata ora. Neanche a dirlo, le immagini hanno scatenato i commenti da parte del popolo della rete e la reazione del compagno Javier Martinez, che ha messo un mi piace. Nel post si leggono commenti di alcuni utenti del tipo: “Che bella, una dea” mentre altri “Sei la stella più luminosa.” A distanza di mesi dalla fine del Grande Fratello, la modella brasiliana continua ad avere un grandissimo seguito sui social.