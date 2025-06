Javier Martinez ha cancellato tutto sui social: la mossa a sorpresa dell’ex gieffino

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez è stato uno dei protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello, dove ha raggiunto la semifinale. In queste ultime ore, il pallavolista argentino è finito al centro della bufera a causa di alcune voci di tradimento. Carlo Motta infatti ha rivelato a Fanpage di aver incontrato in più di un’occasione l’ex fidanzata Helena Prestes subito dopo l’esperienza al Grande Fratello. Dichiarazioni che hanno scatenato sia una bufera mediatica sia la reazione della modella brasiliana, che ha pubblicato un comunicato nel suo profilo Instagram per raccontare la sua versione. Nella storia pubblicata ieri pomeriggio si leggono le seguenti parole: “Io spero ancora che la realtà faccia ancora più rumore della fantasia e che io amo Javier Martinez e non posso permettere a nessuno di portarmi via i nostri momenti insieme o di limitare la nostra felicità. Smettete di attaccare, commentare le persone o parlare di tradimento. Questo fa veramente male perché non c’è stato.”

Javier Martinez ha cancellato ogni video o foto del Grande Fratello dal suo profilo

Helena Prestes ha smentito di aver tradito il compagno conosciuto al Grande Fratello. Nel frattempo, Javier Martinez si è reso protagonista di una mossa a sorpresa sul suo profilo Instagram. Il pallavolista argentino ha deciso di cancellare ogni video o foto riguardante il suo periodo passato all’interno della casa più spiata d’Italia. Una decisione insolita che ha scatenato la curiosità da parte dei fan, che si chiedono il motivo dietro quanto fatto. Intanto, l’ex gieffino insieme alla fidanzata hanno festeggiato proprio ieri i quattro mesi di relazione. In questi ultimi tempi, la coppia ha fatto sognare i fan coi loro viaggi in giro per l’Italia e l’estero dove erano apparsi complici e innamorati.