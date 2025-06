Helena Prestes, rotto il silenzio dopo lo voci di tradimento: “Amo Javier Martinez”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes è stata l’assoluta protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello, dove si è classificata in seconda piazza. La modella brasiliana è finita al centro della bufera in queste ultime ore per delle voci di un presunto tradimento ai danni di Javier Martinez. Tutto è iniziato quando Carlo Motta ha pubblicato prima una storia su Instagram e poi rilasciato un’intervista a Fanpage, in cui ha rivelato di essersi incontrato in diverse occasioni con l’ex fidanzata al termine del Grande Fratello. Dichiarazioni che hanno suscitato la reazione del popolo della rete, i quali hanno accusato Helena Prestes di aver tradito Javier Martinez, il pallavolista argentino conosciuto nell’ultima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Helena Prestes smentisce di aver tradito Javier Martinez

Dopo giorni di assoluto silenzio, Helena Prestes ha finalmente rotto il silenzio, diramando un comunicato postato nelle sue storie di Instagram, dov’è seguita da oltre 400 mila seguaci. Nel messaggio postato si leggono le seguenti parole: “Io spero ancora che la realtà faccia più rumore della fantasia. E la realtà è che io amo Javier Martinez e non posso permettere a nessuno di portarmi via i nostri momenti e la nostra felicità. Smettetela di attaccare o commentare le persone e parlare di tradimento”. La modella brasiliana ha così messo a tacere le voci di un possibile tradimento ai danni del compagno con l’ex fidanzato Carlo Motta. La donna appare decisa a continuare la sua vita al fianco del pallavolista argentino conosciuto nella casa del Grande Fratello.