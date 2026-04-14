Javier Martinez ha cambiato idea: l’annuncio che ha sorpreso i fans

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez continua a far parlare di sé a distanza di tempo dalla sua partecipazione al Grande fratello dove si era contraddistinto per il suo carattere da leader silenzioso. Il pallavolista argentino ha fatto una diretta nel suo profilo Tiktok, che è stata vista da quasi 7 mila utenti. In questo frangente, il compagno di Helena Prestes ha fatto un annuncio che ha sorpreso i suoi sostenitori. In particolare, l’ex gieffino ha parlato del suo futuro dopo che in passato si era parlato di un possibile addio alla pallavolo. Javier Martinez ha dichiarato nel corso della diretta social: “Non sono sicuro di voler lasciare la pallavolo. Nei prossimi mesi mi trasferirò a Lecco e mi dedicherò a nuovi progetti, ma lo sport non lo voglio accantonare. Se le cose non dovessero andare, potrei rimettermi sul mercato a gennaio.” L’uomo sembra non avere ancora le idee chiare sul suo futuro.

Javier Martinez vuole ancora giocare nel campionato di A3 di pallavolo

Sempre nel corso della diretta su Tiktok, Javier Martinez ha parlato della possibilità di diventare allenatore di una squadra di pallavolo. L’uomo ha ammesso: “Mi piacerebbe, ma non adesso. Voglio giocare ancora in questo campionato perché sento di poter dare tanto”. I fans potrebbero continuare a vedere il pallavolista praticare lo sport che ama di più e con cui si è messo in mostra nel campionato di A3. Nella stagione che sta disputando con la Terni volley academy, il 31enne ha totalizzato oltre 400 punti il doppio di quelli fatti dal resto dei suoi compagni. Numeri che ne fanno dell’uomo uno dei grandi protagonisti del campionato.