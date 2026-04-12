Helena Prestes, siparietto in strada a Tarifa: l’accaduto

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Helena Prestes continua a far parlare di sé. La modella influencer si trova da alcuni giorni in Spagna e più precisamente a Tarifa, una cittadina definita la capitale europea per gli amanti degli sport acquatici. La 35enne sta trascorrendo una vacanza-lavoro con Cometa Living, un club privato per coloro che lavorano in modalità remota e amano la natura e gli sport. In questi giorni, la compagna di Javier Martinez sta mostrando ai suoi followers alcuni scorci della sua avventura spagnola nel suo profilo Instagram, dov’è seguita da oltre 300 mila utenti. In una storia, Helena Prestes si è resa protagonista di un siparietto in strada con un locale. Quest’ultimo esclama al passaggio dell’ex concorrente del Grande Fratello: “Ma io la conosco questa ragazza!”. Parole che hanno sorpreso la 35enne di San Paolo, che ha dichiarato: “Tu mi conosci?”

Helena Prestes insieme al campione di kitesurf Lorenzo Casati

La modella influencer si trova a Tarifa in Spagna per una vacanza lavoro. Helena Prestes ha spiegato ai suoi seguaci come si sta trovando sulla cittadina in riva al mare: “C’è tutto quello di cui ho bisogno. Sono felicissima perché mi piace molto fa un freddo perché vabbé c’è il vento.” Un’esperienza spagnola dove la donna può contare sull’amicizia di Lorenzo Casati, campione del mondo di kitesurf nella specialità big air nel 2025. Nelle scorse ore, la modella ha pubblicato alcune storie su Instagram in cui la si vede intervistare il 20enne insieme al fratello minore Leonardo. I due atleti professionisti italiani vivono da tempo nella cittadina spagnola dove possono prepararsi al meglio ai prossimi impegni che li vedranno protagonisti.