Javier Martinez festeggia i cinque mesi di relazione con Helena Prestes: il gesto social

Javier Martinez continua a far parlare di sé in seguito alla sua esperienza all’interno del Grande Fratello, dove ha trovato l’amore. Il pallavolista argentino fa ormai coppia fissa con Helena Prestes da diversi mesi. Proprio ieri 7 luglio, gli Helevier hanno raggiunto un nuovo importante traguardo della loro storia d’amore nata sotto le telecamere della casa più spiata d’Italia. Helena Prestes e Javier Martinez hanno infatti festeggiato i cinque mesi di relazione. Per l’occasione, il 30enne di Cordoba ha compiuto un gesto social che ha scatenato i fan. L’uomo ha pubblicato un video della modella di origini brasiliane mentre sorride e mangia alcune patatine fritte con la seguente didascalia: “+5 con annessa cenetta romantica”. Di qui, è arrivata la reazione della donna, che ha pubblicato nelle sue stories di Instagram una loro foto tratta da un servizio fotografico avvenuto a Napoli in questi giorni.

Javier Martinez e Helena Prestes tornano in televisione

Gli Helevier hanno appena festeggiato i cinque mesi di relazione. Proprio Helena Prestes ha pubblicato nel suo profilo Tiktok un video per festeggiare la ricorrenza con il pallavolista argentino. Nel filmato, i due si vedono scherzare con una statuetta regalateli da un loro fan. Nel frattempo, la donna insieme a Javier Martinez torneranno presto in televisione. La coppia infatti sarà la protagonista della nuova edizione di Celebrity Chef che andrà in onda in autunno sui teleschermi di TV8. I due ex gieffini si metteranno in gioco dietro ai fornelli per stupire la giuria del programma condotto da Alessandro Borghese. Un momento molto positivo per la coppia che da quando è uscita dal Grande Fratello ha fatto molto parlare di sé per i loro molteplici impegni.