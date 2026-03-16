Javier Martinez e quel risultato strabiliante: cosa ha fatto l’ex gieffino

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez continua a far parlare di sé in seguito alla sua partecipazione al Grande fratello. Dopo aver scattato per una campagna di moda che uscirà presto in Italia, ecco che l’ex gieffino ha fatto ritorno in campo in seguito alla breve pausa di campionato. La scorsa domenica, il pallavolista argentino ha disputato l’ultima partita della regular season del campionato di A3 di pallavolo dove ha rimediato una nuova sconfitta nonostante un’ottima prestazione individuale. In queste ore, il compagno di Helena Prestes è finito al centro dell’attenzione per un traguardo che ha raggiunto con la Terni volley academy in questa stagione. Come riportato da sito della Legavolley, Javier Martinez ha totalizzato 347 punti in 18 gare disputate, 150 punti in più rispetto ai suoi compagni di squadra. Un risultato strabiliante per l’uomo che tornava dopo un anno di stop per partecipare al Grande fratello.

Javier Martinez è chiamato a fare l’impresa

Il 31enne è il pallavolista che ha segnato maggiormente alla Terni volley academy, squadra in cui milita dalla scorsa estate. Un bel traguardo personale per Javier Martinez, che adesso è chiamato a realizzare una vera e propria impresa ovvero provare a salvare il team dalla retrocessione. Nelle prossime settimane, il compagno di Helena Prestes disputerà i playout con la Terni volley academy, con cui dovranno vincere tre partite su cinque se vogliono rimanere nel campionato di A3 dove hanno debuttato da quest’anno. Proprio l’uomo ha già suonato la carica sui social con una storia su Instagram che fa in questo modo: “I conti si fanno alla fine.”