Javier Martinez e lo speciale messaggio per Helena Prestes: cosa ha scritto l’ex gieffino

Oggi 7 febbraio è un giorno speciale per Javier Martinez e Helena Prestes. La coppia festeggia un anno di relazione dopo essersi conosciuti e poi innamorati nel corso del Grande Fratello 2024, a quel tempo ancora condotto da Alfonso Signorini. In occasione di questo grande traguardo, il pallavolista argentino in forza alla Terni volley academy ha scritto uno speciale messaggio per la modella brasiliana. L’uomo ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram con uno screenshot riguardante un momento che ha vissuto con l’ex gieffina nella Casa del Grande Fratello. Javier Martinez ha quindi scritto: “Ce ne siamo presi di caffè alla fine e non solo. Buon anniversario cavalla pazza. Ti amo.” L’uomo ha fatto riferimento ad una discussione che aveva avuto con Helena Prestes ad inizio programma. A quel tempo, il pallavolista aveva dichiarato che non avrebbe mai preso un caffè con lei fuori dalla casa a causa dei loro caratteri molto diversi.

Helena Prestes e la dedica per Javier Martinez

Lo speciale messaggio di Javier Martinez è arrivato a distanza di pochi minuti dalla dedica di Helena Prestes. Quest’ultima ha pubblicato un lungo messaggio per il compagno in una storia pubblicata nel suo profilo Instagram. La donna ha scritto: “Un anno insieme amore mio. Oggi celebriamo un anno insieme e mi sento davvero felice di essere arrivata fin qui con te. Ogni giorno ho percepito la tua dolcezza, quella che non cambia mai e ogni volta che torno tra le tue braccia mi sento al sicuro, protetta ed a casa.” Gesti social che hanno elettrizzato i fans della coppia, che hanno visto nascere la loro storia d’amore in televisione.