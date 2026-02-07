Helena Prestes celebra un anno d’amore con Javier Martinez: dedica d’amore per l’ex gieffino

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Javier Martinez festeggiano oggi 7 febbraio un anno di storia d’amore. Come ben noto la coppia si è conosciuta e innamorata nel corso del Grande Fratello 2024. Per l’occasione, la modella brasiliana ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram per celebrare questo importante traguardo raggiunto con il suo compagno. Nella foto postata dall’ex gieffina la si vede abbracciata al pallavolista argentino in forza alla Terni volley academy a bordo di un veliero con su scritto una commuovente dedica. Helena Prestes ha scritto: “Un anno insieme amore mio. Oggi celebriamo un anno insieme e mi sento davvero felice di essere arrivata fin qui con te. Ogni giorno ho percepito la tua dolcezza, quella che non cambia mai e ogni volta che torno tra le tue braccia mi sento al sicuro, protetta ed a casa.”

Helena Prestes e la dedica per Javier Martinez

Sempre nella storia postata su Instagram, Helena Prestes ha scritto: “Dopo tutto, capisco che non c’è niente di più bello di stringerti e sapere di averti come partner. Amo i nostri progetti per il futuro, i nostri segreti e le nostre confidenze.” L’ex gieffina ha aggiunto di essere felice di ogni decisione presa con Javier Martinez per il loro futuro. La donna ha concluso, scrivendo una vera e propria dichiarazione d’amore per il pallavolista argentino: “Avere te nella mia vita è la cosa migliore che potessi desiderare. Buon anniversario.”