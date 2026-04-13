Javier Martinez e la risposta dà applausi: “Persone in difficoltà”, il motivo

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Javier Martinez continua a far parlare di sé a distanza di ormai un anno dalla sua partecipazione al Grande fratello dove ha trovato la fama e l’amore. Il pallavolista argentino in forza alla Terni volley academy ha fatto una diretta nel suo nuovo profilo Tiktok, dove ha toccato diversi argomenti come quello degli haters, che spesso inquinano i social con odio, cattiveria e disinformazione. Il compagno di Helena Prestes ha dato una risposta da applausi a chi gli chiedeva di bloccare i leoni da tastiera. Javier Martinez ha quindi dichiarato: “non mi va di bloccare la gente in difficoltà perché chiamarli haters, secondo me non hanno nemmeno il merito di avere un’identità. Sono persone che hanno palesi difficoltà, vite insoddisfatte, mi fanno tenerezza e chiamarli haters è darli un merito che non hanno.”

Javier Martinez definisce rispondere agli attacchi degli haters una perdita di tempo

Sempre nella diretta social, Javier Martinez ha spiegato che raramente risponde agli attacchi degli haters. L’uomo ha aggiunto: “stare lì a bloccare mi sembra una perdita di tempo. Anzi se volete commentare fatelo pure“, tanto da ringraziare tutti fans che segnalano i leoni da tastiera presenti nei suoi post su Instagram. Il compagno di Helena Prestes ha quindi concluso il suo lungo discorso, dichiarando: “queste persone non mettono la faccia, fa ridere di per sé, creano profili falsi per scrivere certe cose. Sono sicuro che il 90% delle persone che mi insulta non mi direbbe nulla in faccia.”