Javier Martinez e Helena Prestes beccati insieme, l’indiscrezione: “Sono scossi”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez e Helena Prestes sono finiti al centro del gossip in quest’ultima settimana. La coppia è stata travolta da una vera e propria bufera mediatica per colpa delle dichiarazioni di Carlo Motta. Proprio quest’ultimo ha rilasciato un’intervista a Fanpage dove ha raccontato di essersi visto insieme all’ex fidanzata subito dopo l’esperienza del Grande Fratello. Parole che hanno suscitato la reazione del popolo social e di Helena Prestes. L’ex gieffina ha pubblicato un lungo comunicato nelle sue storie di Instagram per smentire le voci di tradimento e per ribadire con forza di amare Javier Martinez. Nel messaggio si leggono le seguenti parole: “Io spero ancora che la realtà faccia più rumore della fantasia. La realtà è che io amo Javier e non posso permettere a nessuno di portarmi via i nostri momenti insieme o di limitare la nostra felicità”.

Helena Prestes e Javier Martinez beccati a Bologna, la rivelazione di Alessandro Rosica

Nel frattempo, gli Helevier hanno fatto tappa a Bologna forse per motivi di lavoro. Alessandro Rosica, noto esperto di gossip, ha pubblicato una foto della coppia insieme ad un fan, facendo una sorprendente rivelazione. L’uomo ha scritto nel suo profilo d’Instagram: “Tutto ok tra Helena Prestes e Javier Martinez. Oggi a Bologna super affiatati e sereni. Un po’ scossi dallo schifo creato da gente vicino a loro, e che loro hanno prontamente allontanato.” I due hanno scelto di superare il difficile momento insieme. Proprio la modella brasiliana è stata oggetto di diverse critiche in questi ultimi giorni sui social. Molti utenti hanno accusato la donna di aver tradito il fidanzato, tanto da riempirla di svariati irripetibili epiteti.