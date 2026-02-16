Javier Martinez e Helena Prestes beccati così alla partita: il video fa il giro della rete

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez è sceso nuovamente in campo con la Terni volley Academy nella giornata di ieri 15 febbraio. Il pallavolista argentino si è messo nuovamente in mostra con una prestazione davvero di altissimo livello. Lo schiacciatore ha segnato oltre 30 punti in una partita finita solo al tie-break contro la squadra di Gioia Del Colle, che milita nel campionato di A3. Una prestazione super per l’ex gieffino che però non è bastata per ottenere la vittoria, andata alla team avversario. Una nuova sconfitta per Javier Martinez, che ha potuto consolarsi tra le braccia di Helena Prestes. In un video pubblicato in rete si vede l’uomo correre ad abbracciare e baciare la compagna arrivata al Pala Terni per assistere alla partita persa dopo lunghi cinque set.

Helena Prestes e Javier Martinez ospiti di Verissimo

Helena Prestes e Javier Martinez sono stati beccati scambiarsi alcune effusioni a fine partita in cui lui è stato l’assoluto protagonista. Solo alcune ore prima, la coppia era intervenuta nel salotto televisivo di Verissimo. In quel frangente, i due avevano raccontato alcuni dettagli inediti della loro storia d’amore che ha appena celebrato il primo anniversario. Il pallavolista argentino aveva dichiarato in merito alla convivenza con la modella brasiliana a Terni: “Della nostra convivenza la cosa più bella è tornare dagli allenamenti e vedere Helena che sta a casa, avere la presenza della persona che ami é la cosa più importante“.