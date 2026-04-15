Javier Martinez, disavventura per l’ex gieffino: cos’è successo

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez continua a far parlare di sé, dimostrando di essere riuscito a fidelizzare un buon numero di fans in seguito alla sua partecipazione al Grande Fratello nel 2024. Il pallavolista argentino è rimasto vittima di una piccola disavventura. Tutto è iniziato quando il 31enne di Cordoba ha pubblicato alcune storie nel suo profilo Instagram, dov’è solito aggiornare i suoi utenti. In una, il compagno di Helena Prestes inquadra la sua bicicletta dopo essere arrivato al palazzetto per gli allenamenti con il seguente commento: “Scelta azzeccata .. come sempre”. In una successiva storia, Javier Martinez si mostra percorrere la strada verso casa in sella alla sua bici sotto un acquazzone. L’uomo è rimasto vittima del maltempo, tanto che una volta rincasato ha pubblicato un ultimo filmato in cui lo si vede completamente bagnato.

Javier Martinez non è sicuro di abbandonare la pallavolo

Il pallavolista argentino sta continuando gli allenamenti in vista della nuova partita con la Terni Volley Academy. Javier Martinez insieme ai suoi compagni di squadra sono obbligati a vincere in casa contro Savigliano se vogliono ancora avere una chance di rimanere nel campionato di A3 di pallavolo. Proprio l’uomo ha parlato di recente del suo futuro come pallavolista. Nonostante abbia intenzione di ampliare i suoi orizzonti come studiare recitazione presso una scuola di Milano, il 31enne ha detto di non essere così sicuro di abbandonare la pallavolo. Il compagno di Helena Prestes ha dichiarato durante una live: “Non sono sicuro di voler lasciare la pallavolo. Nei prossimi mesi mi trasferirò a Lecco e mi dedicherò a nuovi progetti, ma lo sport non lo voglio accantonare. Se le cose non dovessero andare, potrei rimettermi sul mercato a gennaio.”