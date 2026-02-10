Javier Martinez dedica uno speciale messaggio ad un ex gieffino: le parole

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez continua ad essere seguitissimo sui social in seguito alla sua partecipazione al Grande fratello 2024. Proprio il pallavolista argentino si è reso protagonista di un dolce gesto nei confronti di un ex gieffino, con il quale ha condiviso l’esperienza all’interno della casa più spiata d’Italia. Il 30enne di Corboda ha dedicato uno speciale messaggio a Luca Calvani, con il quale ha stretto un rapporto importante nella Casa. Javier Martinez ha scritto: “Ti voglio bene mentore! Sei una persona straordinaria”. Di qui, è arrivata la risposta dell’attore toscano, che ha replicato con un dolce: “ti voglio bene“, rendendo pubblico in una storia su Instagram il messaggio ricevuto dal compagno di Helena Prestes.

Luca Calvani aveva invitato Javier Martinez e Helena Prestes al suo matrimonio

Il pallavolista in forza alla Terni volley academy ha dimostrato di essere rimasto in ottimi rapporti con Luca Calvani dopo averlo conosciuto nel corso del Grande fratello 2024. Proprio l’attore e scrittore toscano aveva invitato Javier Martinez e la compagna Helena Prestes al suo matrimonio avvenuto sulle colline toscane a fine estate. In quel frangente, gli Helevier avevano trascorso dei giorni spensierati insieme a Luca Calvani ed il marito nel loro agriturismo toscano prima del lieto evento. Una reunion che era stata condivisa sui social e che aveva tenuto alta l’attenzione dei fans.