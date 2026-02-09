Helena Prestes e Javier Martinez ospiti di Celebrity Chef: spunta la data

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Javier Martinez sono tra le coppie più apprezzate del mondo dello spettacolo italiano. Gli Helevier hanno da pochi giorni festeggiato un anno di storia d’amore dopo essersi conosciuti e innamorati nel corso del Grande fratello 2024. Proprio la coppia è attesa molto presto a Celebrity Chef, il cooking show condotto da Alessandro Borghese su Tv8. Secondo alcune indiscrezioni trapelate in rete si apprende che Helena Prestes e Javier Martinez parteciperanno al programma del noto chef stellato il prossimo lunedì 16 febbraio a partire dalle ore 20:20 sui teleschermi di Tv8. Un’ospitata molto attesa dai fans della coppia che non vedono l’ora di vederli nuovamente in tv.

Helena Prestes e Javier Martinez ospiti di Celebrity Chef il 16 febbraio

Gli Helevier saranno ospiti lunedì 16 febbraio di Celebrity Chef, il cooking show arrivato alla sua quarta edizione sui teleschermi di Tv8. In questo frangente, Helena Prestes e Javier Martinez saranno chiamati a sorprendere Alessandro Borghese e la giuria con dei piatti preparati da loro. Per i fans sarà un modo per rivedere la coppia nuovamente in televisione a distanza di tempo dalla partecipazione al Grande fratello, che li aveva visti assoluti protagonisti. Per la modella brasiliana invece sarà il primo degli impegni previsti in televisione poiché sarà tra le concorrenti della prima edizione di The fifty, il nuovo reality show di Amazon Prime Video in uscita ad aprile.