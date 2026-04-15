Javier Martinez conquista in una nuova versione: cosa ha fatto l’ex gieffino

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Javier Martinez continua a far parlare di sé a distanza di più di un anno dal suo ingresso nella casa del Grande fratello dov’è arrivato in semifinale prima di essere eliminato. L’uomo ha dimostrato di non essere solo un’ottimo giocatore di pallavolo ma ha conquistato anche in un’altra versione. Il 31enne di Cordoba ha ottenuto un grande successo come modello. L’ex gieffino è stato annunciato come volto della nuova collezione di Valerio 1966, un brand di abbigliamento made in Italy. Nelle foto postate dal marchio si vede Javier Martinez indossare un due pezzi marrone chiaro abbinato ad una camicia blu e un fazzoletto variopinto. Un look che è stato particolarmente apprezzato dai fans del compagno di Helena Prestes.

Javier Martinez conquista come volto di Valerio 1966

Il pallavolista argentino ha conquistato i fans come modello della nuova collezione primavera-estate di Valerio 1966. Il volto di Javier Martinez capeggia attualmente negli store del noto brand sparsi su tutto il suolo italiano. Per l’uomo non è la prima campagna pubblicitaria. In passato, il 31enne argentino aveva posato per Yamamay in coppia ad Helena Prestes. In quell’occasione, il pallavolista argentino e la modella influencer brasiliana avevano sponsorizzato la linea sportiva del brand in collaborazione con la Fila.