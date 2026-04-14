Helena Prestes insieme ad Antonino Spinalbese: svelato il motivo

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Helena Prestes continua a far parlare di sé. La modella influencer ha appena fatto ritorno in Italia e più precisamente a Milano dopo aver trascorso una settimana tra il Principato di Monaco e la Spagna per una vacanza-lavoro. La 35enne ha approfittato del suo rientro sul suolo milanese per prendersi cura di sé stessa. In particolare, la 35enne di San Paolo ha fatto tappa in un noto salone per la cura dei capelli di Milano. A rivelarlo è stato Antonino Spinalbese in una storia postata sui social. L’ex concorrente del Grande fratello ha pubblicato un video in cui riprende Helena Prestes con i capelli appena sistemati da lui. Un nuovo look che ha suscitato commenti di approvazione da parte dei fans della modella brasiliana.

Antonino Spinalbese ha curato il nuovo look di Helena Prestes

Anonino Spinalbese ha curato il nuovo look di Helena Prestes, che ha mostrato in alcune storie condivise nel suo profilo Instagram in cui è molto attiva. Di recente, l’hair-stylist è finito alla ribalta per le sue nozze segrete con una tatuatrice originaria di Genova. L’uomo sembra aver trovato la serenità al fianco di Ainhoa Foti Rodriguez dopo la storia turbolenta con Belen, dalla quale ha avuto una figlia. Una relazione che l’ex gieffino ha deciso di rendere nota ad inizio maggio 2024 ma senza poi rilasciare altre dichiarazioni pubbliche sul suo nuovo legale.