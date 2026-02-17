Javier Martinez, arriva una proposta da un ex gieffino: “Sarebbe divertente”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez continua a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano. L’uomo è stato di recente ospite di Verissimo dove ha raccontato alcuni dettagli inediti della storia d’amore con Helena Prestes, con la quale ha appena festeggiato il primo anniversario. In queste ore, il 30enne pallavolista è finito al centro di un commento da parte di un ex gieffino, che ha condiviso con lui l’esperienza al Grande fratello. Si tratta di Luca Calvani, il quale ha risposto ad alcune domande dei fans su Instagram. L’attore toscano ha risposto in questo modo a chi gli domandava se gli sarebbe piaciuto fare Pechino Express insieme a Javier Martinez: “Perchè no sarebbe divertente.”

Luca Calvani si candida per partecipare a Pechino Express con Javier Martinez

Luca Calvani si è candidato per partecipare alla nuova edizione di Pechino Express insieme a Javier Martinez. L’attore toscano e il pallavolista argentino della Terni volley academy si sono conosciuti all’interno del Grande fratello 2024, dove hanno stretto un grande rapporto d’amicizia. In quell’occasione, l’uomo ha sostenuto il compagno di Helena Prestes durante alcuni momenti delicati all’interno del reality show targato Mediaset. Oggi, Luca Calvani avrebbe intenzione di portare il suo rapporto d’amicizia con il 30enne argentino in un altro programma dopo l’esperienza fatta nella Casa più spiata d’Italia.