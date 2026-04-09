Javier Martinez alza la voce sui social: “Una marea di caz*ate”, l’accaduto

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Javier Martinez è finito nuovamente al centro dell’attenzione ma questa volta non per le sue prodezze sul campo da pallavolo ma per uno sfogo pubblicato sui social. Tutto è iniziato quando il pallavolista argentino della Terni volley academy ha risposto ad un commento pubblicato da un hater nel suo profilo Instagram. In esso, il leone da tastiera ipotizza che il sentimento provato dall’uomo nei confronti di Helena Prestes sia un po’ scemato da alcuni mesi. Di qui, è arrivata la secca smentita di Javier Martinez, che non ha esitato a rispondere per le rime all’hater. L’ex concorrente del Grande Fratello ha scritto le seguenti parole: “Non ti nego che per il papiro scritto l’occhio mi sia caduto nelle tue parole. Tu che ti nascondi dietro ad un profilo dal nome falso e senza volto devo farti i complimenti però perché a scrivere una marea di caz*ate tutte insieme in un solo commento è veramente difficile. Complimenti.”

Javier Martinez e Helena Prestes sono distanti per motivi di lavoro

Il pallavolista argentino ha difeso la sua storia d’amore con Helena Prestes da un attacco da parte di un hater. Javier Martinez e la modella brasiliana si trovano attualmente distanti. L’uomo è a Terni alle prese coi play out della sua squadra di pallavolo mentre la sua compagna è a Tarifa in Spagna col gruppo Cometa Living. Una distanza, quelle tra gli Helevier, che spesso porta gli haters a riempire i loro profili con i commenti insensati e stravaganti.