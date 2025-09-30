[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Jallow, dal Valmontone al Manfredonia, passando da Taranto

Un colpo ad effetto quello del Manfredonia che si è assicurato l’attaccante gambiano Lamin Jallow, autore di 29 gol in Serie B e 20 presenze con la nazionale maggiore gambiana.

L’anno scorso 4 reti con la Fidelis Andria in Serie D, in un’annata tribolata finita con la rescissione ad inizio aprile del contratto per i noti problemi dei federiciani.

Quest’estate Jallow era stato ufficializzato dal Valmontone, ambiziosa società laziale del girone G, ma poi le sirene da Taranto avevano ammaliato l’attaccante.

Cosa è accaduto a Taranto? La neonata società pugliese aveva commesso un errore: aveva già esaurito gli slot extracomunitari, quindi Jallow non era tesserabile. Il giocatore aveva (virtualmente) fatto ritorno al Valmontone in attesa di una nuova offerta ed il Manfredonia ha colto la palla al balzo.