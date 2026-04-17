Iva Zanicchi e la pressione a 200: “Ho pensato di morire”

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Ospite nel salotto televisivo de La Volta Buona, Iva Zanicchi ha catturato ancora una volta l’attenzione del pubblico con il suo modo unico di raccontarsi. In collegamento con Caterina Balivo, la cantante ha ripercorso con leggerezza episodi recenti legati al proprio benessere, tra piccoli spaventi e riflessioni quotidiane. Il tutto condito da battute, aneddoti e quel tono teatrale che da sempre la distingue, capace di trasformare anche le preoccupazioni più comuni in momenti di puro intrattenimento.

Intervistata dalla cucina di casa sua, Iva ha raccontato un aneddoto a dir poco bizzarro: «Avevo la pressione a 200, ho pensato di morire e quindi mi sono fatta 300 grammi di spaghetti, almeno muoio sazia». In seguito la scoperta: «Era la macchinetta a non funzionare».

Iva Zanicchi: “Sono sempre a dieta ma non sono a dieta”

La cantante ha confessato di vivere da tempo in una sorta di equilibrio precario tra il desiderio di mantenersi in forma e la difficoltà concreta di rinunciare ai piaceri del cibo. Più che seguire una dieta vera e propria, si tratta di un continuo oscillare tra restrizioni e concessioni, dove la buona volontà spesso si scontra con la tentazione di lasciarsi andare a ciò che più le piace. «Sono sempre a dieta, ma non sono a dieta. Non riesco a privarmi delle cose… vorrei la dieta a base di carboidrati», ha spiegato. Ha poi aggiunto che preferisce nettamente la carne al pesce, ribadendo con semplicità i propri gusti personali. Subito dopo ha lanciato anche un consiglio dal tono leggero e provocatorio, sostenendo che innamorarsi può aiutare a dimagrire, perché quando si vive una passione intensa si finisce quasi per dimenticare il cibo.





Vuole ancora innamorarsi



Nelle ultime settimane Iva Zanicchi è tornata al centro dell’attenzione non solo per episodi legati alla quotidianità, ma anche per alcune rivelazioni personali molto gossippare. In particolare, nel corso di una recente intervista a Verissimo ha raccontato con grande spontaneità di essere ancora aperta all’idea di innamorarsi, svelando anche l’esistenza di un corteggiatore piuttosto insistente, descritto con il suo solito tono ironico e senza filtri.

Accanto a questo lato più intimo, emerge anche una figura ancora estremamente attiva nel panorama dello spettacolo: tra ospitate, racconti autobiografici e momenti di intrattenimento, Zanicchi continua a mantenere una forte presenza mediatica. Non manca poi il legame con il passato e con gli affetti, in particolare il ricordo del compagno storico Fausto Pinna, che la stessa cantante ha detto di sentire ancora vicino, anche attraverso sogni e pensieri ricorrenti.

Il risultato è il ritratto di una personalità che unisce memoria, vitalità e una sorprendente apertura verso il futuro, capace ancora oggi di far parlare di sé non solo per la carriera, ma anche per una vita privata raccontata sempre con autenticità.



