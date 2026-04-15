Belve, Francesco Chiofalo spiazza: “Ecco quanto guadagno”

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Nell’ultima puntata di Belve, Francesco Chiofalo ha sorpreso il pubblico con dichiarazioni inaspettate sui suoi guadagni. L’ex volto di Temptation Island ha smontato molti luoghi comuni sul mondo degli influencer, parlando apertamente delle cifre reali che percepisce ogni mese. Non solo: durante l’intervista ha lanciato anche una frecciata sul reddito di cittadinanza, tirando in ballo diversi colleghi. Un racconto diretto e senza filtri che ha acceso il dibattito.

Quanto guadagna davvero Francesco Chiofalo?

Ospite del programma condotto da Francesca Fagnani, Francesco Chiofalo ha deciso di raccontare senza giri di parole la sua esperienza nel mondo dei social.

Contrariamente a quanto spesso si pensa, i guadagni non sarebbero così elevati. L’influencer ha spiegato che il suo reddito mensile oscilla tra i 2.000 e i 3.000 euro, sottolineando come non si tratti affatto di cifre da “vita da lusso”.

Parole che vanno in controtendenza rispetto all’immagine patinata che molti creator mostrano online. Chiofalo ha infatti ridimensionato il mito dei compensi stellari, definendo “fantascienza” le cifre da decine di migliaia di euro per singolo post che spesso circolano sul web.

Ma il passaggio più discusso riguarda il reddito di cittadinanza. Durante l’intervista, ha dichiarato che in passato diversi influencer avrebbero fatto richiesta del sussidio statale, rientrando nei requisiti previsti. Una frase destinata a far discutere, soprattutto perché mette in luce il lato meno raccontato del settore.

Il quadro che emerge è quello di un mondo molto più complesso di quanto appaia: pochi guadagni altissimi e una larga fascia di creator che si muove tra entrate altalenanti e opportunità non sempre costanti.

Con il suo stile deciso e ironico, Chiofalo ha quindi ribaltato la narrazione dominante, mostrando come dietro i social non ci sia sempre ricchezza, ma spesso una realtà fatta di lavoro discontinuo e guadagni tutt’altro che milionari.