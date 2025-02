[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

ITS Academy Mobilità, iniziativa a Manfredonia

Giovedì 6 febbraio 2025, alle ore 10.30, nella Biblioteca comunale auditorium “C. Serricchio” di Manfredonia, si terrà la presentazione dei nuovi percorsi formativi di ITS Academy Mobilità attivati grazie alla partnership con Smart Lab, ente di formazione accreditato presso la Regione Puglia.

L’Istituto Tecnologico Superiore offre ai giovani una concreta opportunità di specializzazione in settori strategici come trasporti, logistica, mobilità sostenibile, con indici di occupabilità vicini al 90% entro 12 mesi dal conseguimento del diploma.

All’iniziativa interverranno Domenico La Marca, sindaco di Manfredonia; Silvia Pellegrini, direttore Dipartimento Politiche per il Lavoro, Istruzione e Formazione Regione Puglia; Paolo Campo, consigliere regionale; Silvio Busico, presidente Fondazione ITS Academy Mobilità; Luigia Tocci, direttore ITS Academy Mobilità; Matteo Mangano, Coordinatore della sede di Manfredonia. Previsti anche gli interventi di Raffaella Trotta, direttore di Smart Lab; Nicolò Berghinz, direttore Relazioni Esterne di Sviluppo ALIS; Nico Martinelli, Head of Logistica Meditrans, e Francesco di Zanni, Responsabile Risorse Umane Meditrans.