ISEE 2026, le ultime novità: come non perdere i bonus

L’ISEE 2026 ha subito modifiche significative con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2026, che ha cambiato il metodo di calcolo dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente e le regole utili per accedere ai principali bonus e agevolazioni sociali in Italia.

Queste novità, operative già dallo scorso 1° gennaio 2026, mirano a rendere l’ISEE più favorevole alle famiglie, in particolare a quelle con figli e a chi è proprietario dell’abitazione principale. Tuttavia, è fondamentale capire cosa è cambiato e perché aggiornare l’ISEE può fare la differenza per ottenere contributi statali come l’Assegno unico, il bonus asilo nido o altri aiuti economici.

Cos’è l’ISEE e perché conta nel 2026

L’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) è uno strumento essenziale che misura la condizione economica di un nucleo familiare. Viene utilizzato ogni anno per stabilire l’accesso a bonus, assegni, tariffe agevolate e prestazioni sociali, come l’Assegno unico e universale per figli a carico, il bonus nido, l’Assegno di Inclusione e altri sostegni legati alla situazione economica familiare.

La base di calcolo comprende reddito, patrimonio mobiliare e immobiliare e la scala di equivalenza, che tiene conto della composizione del nucleo familiare.

Come cambia il calcolo dell’ISEE nel 2026

Con la Manovra economica 2026, sono intervenuti cambiamenti strutturali nel calcolo dell’ISEE:

1. Franchigia sulla prima casa molto più alta

Una delle novità più rilevanti riguarda l’esclusione del valore della prima casa dal calcolo ISEE. Prima la franchigia era di 52.500 euro; con la riforma sale a 91.500 euro per la maggior parte dei nuclei familiari e addirittura a 120.000 euro per le famiglie residenti nei capoluoghi delle città metropolitane (come Roma, Milano o Napoli).

Inoltre, la franchigia aumenta di 2.500 euro per ogni figlio convivente oltre il primo, rendendo l’indicatore più basso (e più favorevole) per le famiglie numerose.

2. Scala di equivalenza potenziata per famiglie

La scala di equivalenza — il coefficiente che rapporta reddito e patrimonio al numero dei componenti — è stata aggiornata per rendere i nuclei con figli più “leggeri” nel calcolo dell’indicatore.

Famiglie con 2 figli hanno ora una maggiorazione di +0,10

hanno ora una maggiorazione di Con 3 figli +0,25

+0,25 Con 4 figli +0,40

+0,40 Con 5 o più figli +0,55

Queste modifiche possono portare a un ISEE più basso, aumentando così la possibilità di rientrare nelle fasce utili per bonus e agevolazioni destinate alle famiglie.

Scadenze, DSU e come non perdere il diritto ai bonus

Per beneficiare di queste novità e non rischiare di perdere bonus come l’Assegno unico, il bonus asilo nido o altri contributi legati all’ISEE, è fondamentale rinnovare la propria Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) entro i termini previsti.

L’INPS ha già aggiornato i propri sistemi per calcolare il nuovo ISEE partendo dalle DSU presentate dal 1° gennaio 2026. Le prestazioni che con il vecchio ISEE avrebbero avuto esito negativo saranno automaticamente ricalcolate con il nuovo indicatore più favorevole, senza necessità di ulteriori adempimenti da parte del cittadino.

È importante però presentare la DSU correttamente e nei tempi utili, perché alcuni bonus richiedono che il nuovo ISEE sia valido nel periodo di riferimento previsto dal regolamento del singolo sostegno.

Perché conviene aggiornare l’ISEE 2026

Le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 non solo riducono l’indicatore per molte famiglie italiane, ma consentono anche di:

Rientrare in fasce di reddito che permettono di ottenere o aumentare l’Assegno unico per figli a carico.

per figli a carico. Beneficiare di bonus sociali su servizi essenziali , come luce, gas, acqua e rifiuti.

, come luce, gas, acqua e rifiuti. Accedere più facilmente a prestazioni locali e nazionali che richiedono un ISEE basso.

In conclusione, l’ISEE 2026 porta con sé novità importanti che possono tradursi in condizioni economiche migliori per molte famiglie italiane, soprattutto con figli o proprietarie di prima casa. Tuttavia, per ottenere davvero questi vantaggi è fondamentale comprendere le nuove regole e aggiornare la propria DSU nei tempi corretti.