“Io vivo sempre per te con un forte odore di dulia marina”

MA io vivo per te ma io vivo per me ma è possibile se, se io vivo per te.

Poi ti guardo da balcone

La notte tra le onde del mare nel giardino pieno di rose, tra l’ odore di sale forte – che arriva alle narici affacciato al viale con una commozione nella mente ; che mi libera il cuore sulle acque mi inebria di brividi il trasporto della corrente che scorre sulla pelle, il caldo sulla fronte e lacrime d’estate … un sorriso mi fa luce il giorno mi fa felice con il piacere di vivere.

Ma io vivo per te , ma io vivo per me, ma è possibile se che io viva sempre per te

di.Claudio Castriotta.