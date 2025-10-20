Io sono Farah torna su Canale 5? L’indiscrezione sul futuro della serie tv turca

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Io sono Farah è tra le serie tv che hanno ottenuto più successo nella stagione estiva appena passata sulle reti Mediaset. Le vicende della dottoressa e del figlio gravemente malato hanno registrato record di ascolti sui teleschermi di Canale 5. Nonostante il grande successo, la serie tv è stata sospesa da ormai qualche mese, tanto da scatenare il disappunto da parte del pubblico che si chiede di un possibile suo ritorno in chiaro. Al momento Io sono Farah è trasmessa a pagamento su Mediaset Infinity anche se questo potrebbe cambiare nelle prossime settimane. Secondo un’indiscrezione lanciata da Fanpage, la serie tv potrebbe tornare a novembre a conclusione di Tradimento, che chiuderà i battenti con un finale di stagione denso di colpi di scena.

Io sono Farah: ecco di cosa parla la serie tv

Le vicende con protagonista Demet Ozdemir potrebbero tornare dopo la fine di Tradimento, che andrà in onda a novembre su Canale 5. Io sono Farah narra la storia di una giovane donna iraniana costretta a vivere clandestinamente a Istanbul. Laureata in medicina, è costretta a fare la donna delle pulizie per dare da mangiare al figlio affetto da una grave forma di malattia immunitaria. La sua vita verrà stravolta quando assisterà all’uccisione di un poliziotto da parte di un mafioso. La protagonista costretta a ripulire la scena del crimine diventerà complice involontaria e la sua esistenza si intreccerà con la criminalità organizzata da cui cerca di proteggere sé stessa e suo figlio.