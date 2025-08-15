Io sono Farah quando torna su Canale 5? Svelata la data

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Io sono Farah è tra le serie tv che stanno maggiormente appassionando il pubblico italiano. Ogni giorno le puntate della dizi turca con Demet Ozdemir hanno registrato ascolti importanti sui teleschermi di Canale 5. Nonostante il grande successo, Mediaset ha deciso di sospendere la produzione per due settimane. Ebbene sì, Io sono Farah non andrà in onda per la settimana di Ferragosto ma anche quella successiva che va dal 18 al 24 agosto. Al suo posto, Mediaset ha deciso trasmettere If you love. La serie tv di Demet Ozdemir tornerà regolarmente in onda il prossimo lunedì 25 agosto con nuovi emozionanti colpi di scena per la gioia del pubblico italiano.

Io sono Farah anticipazioni delle nuove puntate

Ma cosa succederà nelle nuove puntate di Io sono Farah che il pubblico avrà modo di vedere a fine agosto sui teleschermi di Canale 5? Le anticipazioni della serie tv raccontano che Tahir deciderà di aiutare la protagonista ad ottenere la cittadinanza turca. L’uomo si offrirà di sposare la dottoressa e fare da padre al piccolo Kerim. La protagonista acconsentirà alla scelta di Tahir. Ma il giorno prestabilito della cerimonia accadrà l’imprevisto. Un comando di uomini irromperà all’evento impedendo a Farah e il criminale di legalizzare il loro matrimonio. Sono attesi nuovi colpi di scena per la gioia dei fan della serie tv con l’attrice turca Demet Ozdemir.