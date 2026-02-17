Io sono Farah debutta anche di domenica sera: ecco quando e perché

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Io sono Farah è tra le serie tv che stanno appassionando maggiormente il pubblico italiano. Mediaset ha deciso di puntate su questa dizi turca per il mese di febbraio. In particolare, i piani alti di Cologno Monzese hanno annunciato una nuova variazione di palinsesto che siamo sicuri farà felici i fans. Le vicende con l’attrice turca Demet Ozdemir andranno in onda anche di domenica sera. Mediaset ha deciso di mandare in onda l’appuntamento serale domenica 22 febbraio al posto di Chi vuol essere milionario, condotto da Gerry Scotti. Io sono Farah si sconterà così con la cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici invernali che andrà in onda su Rai 1 in diretta dall’Arena di Verona dove sono attesi diversi ospiti.

Io sono Farah in onda 22 e 24 febbraio in prima serata

Ma Io sono Farah non andrà in onda solo domenica 22 febbraio in quanto un nuovo appuntamento è previsto per martedì 24 febbraio in prime time. La serie tv turca andrà a sfidare la prima serata del Festival di Sanremo, che sarà condotto ancora una volta da Carlo Conti sui teleschermi di Rai 1. Mediaset ha deciso di puntare sulle vicende della dottoressa iraniana, che si apprestano a chiudere i battenti tra poche settimane con un finale di stagione che terrà alta l’attenzione del pubblico italiano.