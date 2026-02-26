Io sono Farah come finisce la serie tv? Tutto sul finale in onda su Canale 5

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Io sono Farah continua a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano. La serie tv colleziona quasi 2 milioni di telespettatori ogni giorno su Canale 5. In queste ore, molti utenti si stanno chiedendo come finirà la storia tra la dottoressa e il criminale. Il titolo dell’ultimo episodio “Seconde opportunità” rispecchia il destino dei personaggi. Dagli spoiler sul finale di Io sono Farah in programma ad aprile su Canale 5 si evince che la madre di Kerim troverà le parole per incastrare Bade e Gonul, le responsabili dell’omicidio di Ali Galip che l’hanno coinvolta nel loro crimine. La protagonista prenderà una decisione che spiazzerà tutti quanti. La donna deciderà di distruggere tutte le prove scegliendo la via del perdono e mettendo da parte orrore e vendetta.

Io sono Farah anticipazioni finale: Tahir entra nel programma protezione testimoni

Le anticipazioni sul finale di Io sono Farah rivelano che ci sarà un colpo di scena che riguarderà Tahir. Quest’ultimo si alleerà con la polizia, fingendo la sua morte per entrare nel programma protezione testimoni. In questo modo, il criminale riuscirà a liberare la sua famiglia dalla mafia turca e irachena. L’uomo assumendo una nuova identità diventerà un collaboratore di giustizia. Intanto la protagonista interpretata da Demet Ozdemir scoprirà di attendere un bambino e riceverà una lettera che la farà tirare un sospiro di sollievo. Allo stesso tempo, Kerim guarirà dalle patologie che l’avevano afflitto. L’ultima scena della serie tv vedrà la dottoressa ricongiungersi con Tahir lontani dalla Turchia.