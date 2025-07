Io sono Farah come finisce la serie tv di Canale 5? Tutto sul finale incredibile

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Io sono Farah è la nuova serie tv turca del pomeriggio di Canale 5. Dal suo debuttato in televisione, le vicende di una dottoressa e del figlio malato hanno ottenuto un boom di ascolti con punte superiori al 24% di share. Lo sceneggiato si appresta ad essere uno dei più seguiti di questa stagione televisiva, tanto che c’è già moltissima curiosità di sapere come finisce. Le anticipazioni sul finale di Io sono Farah annunciano grandi colpi di scena per il pubblico. Stando a quanto riportato da PiperSpettacoloItaliano si apprende che Tahir non riuscirà ad uccidere la protagonista poiché se ne innamorerà perdutamente. Intanto Kerim riuscirà ad ottenere un trapianto salvavita mentre sua madre metterà le mani sui filmati che collegano Gonul e Bade all’omicidio. Farah distruggerà il materiale per proteggere le due donne. Bade confesserà a Tahir di aver detto alcune bugie per salvarlo, sacrificandosi in prima persona.

Io sono Farah anticipazioni sul finale: Tahir finge la sua morte

Le anticipazioni sul finale di Io Sono Farah in onda prossimamente su Canale 5 rivelano che Mehmet venuto a conoscenza del vero motivo del rifiuto al suo matrimonio affronterà Bade, comprendendo che Tahir ha agito per amore della famiglia. Mehmet cercherà di convincere la madre di Kerem ad evitare che Tahir partecipi ad un’operazione suicida. A tal proposito, Tahir, Mehmet e Salim organizzeranno un piano per incastrare il vero mandante dell’omicidio. L’operazione fallirà con conseguenze drammatiche per Tahir. Quest’ultimo verrà ferito mortalmente almeno all’apparenza. Nelle ultime puntate si scoprirà che Tahir ha finto la propria morte per sfuggire alla mafia turca, diventando un collaboratore di giustizia dopo aver ottenuto una nuova identità. Alla fine, l’uomo ripartirà insieme a Farah incinta di un bambino e Kerim.